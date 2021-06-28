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Ekonomi Temmuz ayında nakdi destek maaşı verilecek mi? Ücretsiz izin maaşı bitti mi?
Ekonomi

Temmuz ayında nakdi destek maaşı verilecek mi? Ücretsiz izin maaşı bitti mi?

Ücretsiz izin maaşı temmuz ayında yatacak mı? Koronavirüs salgının sebebiyle bir yılı aşkın süredir ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş ödeniyor. Kademeli normalleşmeyle birlikte tüm işletmeler yeniden açılacak. Bu sebeple ücretsiz izin maaşı alanlar bu desteğin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, temmuz ayında nakdi destek ödenir mi? Ücretsiz izin maaşı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 15:21:00 -
Temmuz ayında nakdi destek maaşı verilecek mi? Ücretsiz izin maaşı bitti mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde işten çıkarma yasağı uygulanmaya başladı. Bu süreçte ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara da maaş ödenmeye başladı. 1168 lira olarak ödenen maaş asgari ücret zammıyla 1420 TL’ye yükseltilmişti. Tam kapanma sürecinde ise ücretsiz izin maaşı 1500 lira oldu. Vatandaşlar temmuz ayında maaş alıp almayacaklarını merak ediyor. Peki, nakdi destek maaşı bitti mi?

Temmuz ayında nakdi destek maaşı verilecek mi? Ücretsiz izin maaşı bitti mi?

İşten çıkarma yasağı ve nakdi destek maaşı 30 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Haziran ayına ilişkin maaş ise temmuz ayının 8’i ile 10’u arasında hesaplara yatacak. Nakdi destek ve işten çıkarma yasağının uzayıp uzamayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak iş dünyası ücretsiz izin desteğinin birkaç ay daha uzatılmasını talep ediyor.  

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