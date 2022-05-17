Temmuz ayı kimlerin maaşlarına zam yapılacak? Asgari ücret emekli memur zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü kulağı temmuz ayında. Her yıl emekli ve memurlara ocak-temmuz aylarında zam yapılıyor. Bu kez asgari ücretliler kendileri için de bir zammın söz konusu olup olmayacağını araştırıyor. Peki, asgari ücretliye zam var mı?
Enflasyon sebebiyle milyonlar maaşlara yapılacak olan zam oranına kilitlendi. Pek çok kişi temmuz ayında kimin maaşına ne kadar zam yapılacağını araştırıyor.
Temmuz ayı kimlerin maaşlarına zam yapılacak? Asgari ücret emekli memur zammı ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların merak ettiği zam çalışmaları konusunda bilgi verdi. Bakan Bilgin, "Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde. Temmuzda yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.