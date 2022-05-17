Temmuz ayı kimlerin maaşlarına zam yapılacak? Asgari ücret emekli memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü kulağı temmuz ayında. Her yıl emekli ve memurlara ocak-temmuz aylarında zam yapılıyor. Bu kez asgari ücretliler kendileri için de bir zammın söz konusu olup olmayacağını araştırıyor. Peki, asgari ücretliye zam var mı?