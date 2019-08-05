0553 313 94 23

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE’de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırma grubunda oldu


Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültürde yüzde 1,60 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış gerçekleşti.


Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



Yıllık en fazla artış yüzde 26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti


TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 25,41, lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.


Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 2,04 arttı


İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,07 artış gerçekleşti.



Temmuz 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,99 düştü


Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,34 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,43, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,84, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,36, su temini sektöründe yüzde 0,67 düşüş olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleşti


Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 12,73 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,36 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 3,30 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık mobilya yüzde 1,57, içecekler yüzde 1,52, kömür ve linyit yüzde 1,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş enerjide gerçekleşti


Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Temmuz ayında aylık en fazla düşüş enerjide gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
    1. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    2. Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara..
    3. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    4. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    5. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    6. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    7. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    8. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    9. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    10. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    11. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    12. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    13. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    14. Hava Harp Okulundaki darbe..
    15. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    16. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    17. Asya borsaları
    18. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    19. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    20. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    21. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    22. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    23. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    24. Avrupa borsaları
    25. Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli..
    26. Modern pentatlonda Avrupa'da kota..
    27. Konya'da otomobil kanala düştü: 1 ölü
    28. CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin..
    29. Giresunlu karı-koca trafik kazasında..
    30. Sincan Belediyesinden dev arsa yatırımı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz