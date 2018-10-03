Temizliyorum derken kulağınızı kirletmeyin

Dış kulak yolu kanalı kıvrımlıdır, ‘’S’’ şeklindedir. Dış kısmı kıkırdak iç kısmı ise kemik yapıdan oluşur. Kemik ve kıkırdak birleşimi en dar bölümüdür.

Dış kulak yolu giriş kısmı olan kıkırdak bölümdeki deri, girişte kıl ve terbezlerine sahiptir, ayrıca kulak kiri dediğimiz salgıyı yaparlar.

Kir sandığınız bu salgı ve kıllar aynı zamanda kulağın korunmasında rol alır. Kıllarda sürekli dışarı hareketle kirleri dışarı atmaya çalışır.

Kulak temizliğinde özellikle bu bölgede aşırı temizleme yaparak bir probleme yol açmamalısınız.. Çünkü bu temizlik sırasında koruyucu yağlı salgı alındığı gibi, kirler de kılsız bölgeye geçerek geri, yani dışarı dönüşü zorlaşır ve içerde birikerek buşon denilen katı kulak kirine sebep olur.



Bizim dış kulak yolunda yaptığımız temizlik hareketleri esasında bu doğal süreci bozar. Dış kulak yolunun pH’ı değişeceği gibi, olması gereken bakteri ortamı da yani doğal florası da bozulacaktır. Dış kulak enfeksiyonları da genelde bu özelliklerin kaybolması sonrası ortaya çıkmaktadır.

Banyo sonrası dikkat

Büyükler ve çocuklar özellikle banyo sonrası bu temizliği yaparken aşırıya kaçarlarsa, sonucunda dış kulak yolu girişi travmatize olur.

Yarıkların içine bakteri girer ve dış kulak yolu enfeksiyonu dediğimiz ağrılı olay ortaya çıkar. Bunun haricinde kirli sular da bu enfeksiyona sebep olabilir. Enfeksiyon dış kulak yolu girişinde kızarıklığa ve ileri derecede şişliğe sebep olabilir. Bu enfeksiyon başlangıcında kaşıntı, ağrı, kulakta dolgunluk hissi, sonrasında akıntı ve işitme kaybı tabloya eklenebilir. Enfeksiyon alttaki kıkırdak dokuya da ulaşırsa bu ağrı daha da artar.