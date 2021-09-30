Temizlikte sirkeyi denediniz mi?

Ev temizliğinde birçok yardımcı ürünü kullanırız. Peki sirkeyi hiç denediniz mi? Sirke ile yapılan temizliklerde sonuç daima etkili olur. Çünkü sirkenin kirli yüzeylerde etkili temizliği çok önemlidir. Bir de sirkenin çamaşır suyu ile birlikte kullanılması ise iyi bir temizlik ürünü haline dönüşür. Sirkenin içinde su, doğal asetik asit ve doğal aromalar vardır. Doğal aromalardan oluşan sirkede üzüm ve elma aromaları vardır. Cam ve fayans yüzeylerinde sirke ile yapılan temizlikte ise son derece olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Sirkeli su tek başına kullanıldığı gibi çeşitli temizlik maddeleri ile de kullanılabilir. Bardaklardaki çıkmayan lekeleri çıkarmak için bir kabın içerisine beyaz sirke koymak yeterlidir. Belirli bir süre sonra sıcak suda bekletilen bardaklarda lekelerin kendiliğinden çıktığı görülecektir. Çamaşırlarda da yıkanmadan önce beyaz sirke ile çıkmayan lekeler çıkarılabilir.

Çamaşır makinasına atılmadan lekelerin üstüne beyaz sirke sürmek yeterli olacaktır. Beyaz sirkenin cam ve fayans yüzeylerde kullanılması için herhangi bir yardımcı temizlik ürününe gerek yoktur. Tek başına da sirke kullanılabilir ancak çok kirli yüzeylerde çamaşır suyu ile birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir.

Sirkeli su ile temizlik yapmak asla zararlı değildir. Aksine diğer yardımcı temizlik ürünlerinden daha sağlıklı ve daha güvenilir bir temizlik malzemesidir. Sirkenin fazla kullanımı da zararlı değildir.