Temizlikçi çöpte öyle bir şey buldu ki!.. Hemen polisi çağırdı
Sivas'ta temizlik görevlisi çöp konteynerinde parçalanmış halde tabanca buldu. Gördüğü karşısında şaşıran görevli, hemen polis ekiplerine haber verdi.21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:23
Sivas'ta temizlik görevlisi çöp konteynerinde parçalanmış halde tabanca buldu.
Mehmetpaşa Mahallesi Karabağ Caddesi 10. Sokak üzerinde temizlik yapan Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Emrah Tayhan (32), süpürgesindeki çöpleri, çöp konteynerine boşaltmak istedi.
Bu sırada çöp konteynerinin iç tarafında 4 parçaya ayrılmış tabanca gören Tayhan, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, tabancayı incelemek için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
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