Temizlik nasıl yapılır görün! Bir gezginin Şırnak’ta çektiği görüntüler viral oldu

Şırnak’a gezi için giden bir gezginin, “Şırnak deyince insanların düşündüğü ve gerçekte olan…” isimli videosu viral oldu.

Şırnak’ta çatışma seslerinin olduğu videonun devamında oranın doğası güzellikleri ise görülmeye değer. TSK’nın teröristleri paçavra gibi süpürdüğü Şırnak’ın eşsiz güzelliği, doğası izleyenleri mest etti. İşte o video…

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