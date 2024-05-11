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Sosyal Medya Temizlik nasıl yapılır görün! Bir gezginin Şırnak’ta çektiği görüntüler viral oldu
Sosyal Medya

Temizlik nasıl yapılır görün! Bir gezginin Şırnak’ta çektiği görüntüler viral oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-11 10:07:00 -

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden temizlediği Şırnak’tan gelen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Şırnak’a gezi için giden bir gezginin, “Şırnak deyince insanların düşündüğü ve gerçekte olan…” isimli videosu viral oldu.

Şırnak’ta çatışma seslerinin olduğu videonun devamında oranın doğası güzellikleri ise görülmeye değer. TSK’nın teröristleri paçavra gibi süpürdüğü Şırnak’ın eşsiz güzelliği, doğası izleyenleri mest etti. İşte o video…

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Yorumlar

Bülent

Çok güzel yermiş. Gitmek nasip olur inşallah
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