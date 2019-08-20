Temizlik ihalesi yüzde 21’lik rekor kırımla bitti

Elazığ Belediyesi tarafından kentin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç kiralama hizmet alım ihalesi yüzde 21’lik rekor kırımla bitti. Yüzde 21 kırım sayesinde belediyenin kasasında 13 milyon TL’nın kaldığı belirtildi.

7 firmanın katıldığı ihale ile ilgili Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada," belediye mücavir alan sınırları içerisindeki, evsel atıkların toplanması ve transfer istasyonuna nakli, transfer istasyonunun işletilmesi ve toplanan atıkların düzenli depolama sahasına semi treyler ile nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi,yıkanması, ibadethaneler, pazar yerleri, otobüs durakları, terminaller gibi kamusal alanların temizliği ve yıkanması gibi faaliyetler için ihtiyaç duyulan araç, iş makinesi ile ekipmanlar için ihaleye çıkılmış, 70 aracı kapsayan 2 yıl süreli ihale yüzde 21 kırımla gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında 4 firmanın katıldığı 3 Milyon 95 Bin 515 TL maliyetli ihalede yüzde 13, 2004 yılında 5 firmanın katıldığı 6 Milyon 326 Bin 314 TL maliyetli ihalede yüzde 8, 2005 yılında 9 Milyon 67 Bin 389 TL maliyetli ihalede yüzde 4, 2006 yılında 3 firmanın katıldığı 28 Milyon 333 Bin 179 TL maliyetli ihalede yüzde 6, 2009 yılında yapılan 4 firmanın katıldığı 136 Milyon 932 Bin TL maliyetli ihalede yüzde 7, 2015 yılında 3 firmanın katıldığı 89 Milyon 552 Bin 977 TL maliyetli ihalede ise yüzde 8 kırım yapılmıştı. Son yapılan ve 7 firmanın katıldığı ihalede ise yüzde 21 kırım yapılmış ve bu rakam 51 Milyon 600 Bin TL’ye düşürülerek belediyemize ciddi bir kazanç sağlanmıştır. Daha önce yapılan ihalelerdeki kırım oranları göz önüne alındığında yüzde 21’lik kırım oranının rekor seviyede olduğu aşikardır. Yapılan rekor kırım sonrası belediyemizin yaklaşık 13 Milyon TL kazanç elde ettiği ihaleyle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım ve yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor, bundan sonra yapılacak tüm ihalelerde de temizlik ihalesinde olduğu gibi şeffaflığımızdan taviz vermeden, şehrimizin menfaatlerini korumayı sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz”denildi.