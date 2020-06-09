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Aktüel

Temizlik görevlisi yılanı eliyle yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:30:48 -
Temizlik görevlisi yılanı eliyle yakaladı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, bir temizlik görevlisinin 1,5 metrelik yılanı yakalama anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Piri Reis İlkokulu önünde çalışan temizlik görevlisi, karşısına çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı eliyle yakaladı.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen o anlarda, temizlik görevlisi süpürgesiyle kafasından tuttuğu yılanı kuyruğundan eliyle yakalayarak belediye ekiplerine haber verdi.

Yılanın, ekipler tarafından doğaya salınacağı öğrenildi.

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