“Temiz para”, “Katar Katar satıldık” ve İngiliz muhibliği!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin ikiyüzlü tutumunu köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ziyareti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gündemine girdi..

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun, “temiz para” getirme vaadi ile gittiği İngiltere ziyareti için, “Temiz para arıyormuş, gittiği yer dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı.” sözleri ile, olayı özetledi..

Gerçekten de..

İngiltere, Ortadoğu’daki petrol kuyularının sömürüsünü en üst perdeden yapan bir ülke değil mi?

“Temiz para” dediğiniz, o sömürüler sonucu elde edilen paralar değil mi?

Afrikası’ndan Türki Cumhuriyetlerine kadar..

İngiltere’nin elini uzatmadığı bir bölge var mı?

İngiltere’ye “temiz para” için gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, önce bu “aklama”yı niye yaptığını anlatmalı..

İngiltere’nin sömürü düzenini aklaması için, kendisine vaad edilen ne?

Hele hele, Katar’dan gelen yatırım amaçlı paralar için, “Katar Katar satıldık” diyenler..

Şimdi hangi yüzle, İngiltere’den para getirmeye gittiklerini söyleyip, üstelik bir de İngiltere’nin parasını, “temiz para” olarak ilan edebiliyorlar?

Şunu da çok iyi biliyoruz..

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