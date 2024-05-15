"Temiz Eller Operasyonu başlatacağız... Hepsine çökeceğiz..." Sanki FETÖ hortlamış gibi

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'nde yaşanan olaylara ilişkin, "Etkisi büyük olacak bir operasyon, sadece üç-beş polis müdürünün işi olamaz. Soruşturma sürüyor, ne çıkacağını göreceğiz ama görünen o ki, siyaset, hatta hükümet o polis müdürlerini aşan bir operasyonla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Davada gizli tanık olduğunu ve ifadesinin içeriği konusunda polisler tarafından yönlendirildiğini öne süren Serdar Sertçelik'in iddialarını hatırlatan Övür, "Sanki FETÖ hortlamış gibi" dedi.

Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan Serdar Sertçelik, geçtiğimiz günlerde davanın gizli tanığı olduğunu açıklamıştı. Sertçelik, Ankara Emniyeti'ne bağlı polislerin baskısıyla "gizli tanık" olduğunu ve gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda polisler tarafından yönlendirildiğini öne sürmüştü. Sertçelik, ek ifadeyle AK Partili bazı yöneticilerin ismini vermesi için emniyet tarafından zorlandığını iddia etmişti.

Sertçelik'in iddialarının ardından, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, önce müfettiş raporu sonrasında açığa alınmış, daha sonra da haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Dava dosyası kapsamında yaşanan gelişmeleri, köşe yazısında değerlendiren Mahmut Övür, "Henüz tam olarak ne planlandığı, bu işe nasıl cesaret edildiği aydınlanmadığı için ortada cevabı aranan çok sayıda soru var. En önemlisi de bir mafya operasyonu üzerinden siyasete kumpas kurulup kurulmadığı" diyerek, "Örgütün gizli tanık yapılan iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'in sosyal medyada yaptığı açıklamalar, arka planda yeni bir kirli operasyon olduğu gerçeğini açığa çıkardı. Polis şefleriyle yaptığı görüşmeleri kayda alan gizli tanık Sertçelik'in sosyal medya mecralarında söyledikleri, tipik FETÖ yöntemini hatırlatıyordu" yorumunda bulundu.

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Sertçelik'in, polislerin kendisine 'Temiz Eller Operasyonu başlatacağız...Hepsine çökeceğiz...' dediği iddiasını da hatırlatan Övür, "Sanki FETÖ hortlamış gibi" tespitini paylaştı.

Serdar Sertçelik'in, gözaltına alınıp elektronik kelepçeyle serbest bırakılmasının ardından nasıl yurt dışına kaçabildiğini de sorgulayan Övür, "Bütün ihlaller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verilmiş. Yani elektronik kelepçeli şüphelinin adım adım izlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İzleme Merkezi tarafından tutulan kayıtlarda görülüyor ve polise de bildiriliyor. Ama gereği yapılmıyor" ifadelerini kullandı.