TEM'in Bolu geçişinde tipi etkili oldu
TEM’in Bolu geçişinde tipi etkili oldu

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri bölgede hazır bekliyor.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde tipi şeklinde kar yağışı etkili oluyor.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde yağmur yağışı, kar yağışına yerini bıraktı. İlçenin rakımı yüksek bölgesi olan Cankurtaran mevkiinde etkili olan kar yağışı, tipi şeklinde devam ediyor. Güzergahta karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla yol kenarlarında bekleme haline geçti. Kar yağışının yarın akşam saatlerinde aynı bölgede daha yoğun olması bekleniyor.

