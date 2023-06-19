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Siyaset Temel’in desteklediği Kemal seçilmiş olsaydı!
Siyaset

Temel’in desteklediği Kemal seçilmiş olsaydı!

Yeniakit Publisher
2023-06-19 10:35:00 -
Temel’in desteklediği Kemal seçilmiş olsaydı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Temel’in desteklediği Kemal seçilmiş olsaydı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığı senaryoyu değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Allah korusun” diyerek başlayalım..

Eğer, Temel Karamollaoğlu’nun “kefilim” dediği Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı..

Dün Türkiye’nin dört bir yerinde, eşcinseller, “onur” diyerek, sokaklarda gösteri yapacaklardı..
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Büyük ihtimalle CHP’li bir ismin oturtulduğu İçişleri Bakanlığı koltuğundaki zat, polislere “dokunmayın” diyeceği için...

Gösterilere katılanlar, polislerin karşısına geçip, “nanik” yaparak, zehirlerini akıtacaklardı..

Cumhur İttifakı seçimi kazandı da..

Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi de..

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