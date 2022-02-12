Temel Kotil'den heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayii projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Milli Muharip Uçak" (MMU) projesine değinen Kotil, "MMU 5 nesil bir savaş uçağı. Radarlar göremez. Çünkü radyo dalgalarını yutar, yansıtmaz. Hava savunma sistemini geçmek istiyorsanız bu uçağın radyo dalgalarını geri göndermemesi gerekiyor" diye konuştu.

"2023'te hangardan çıkacak"

MMU'nun 2023 yılında hangardan çıkacağını belirten Kotil, "Bunun her tarafında radar var. Bu bir uçak değil, savaş sistemi. Etrafını kolluyor, gelen gidenlere bakıyor" dedi.