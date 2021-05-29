Temel Kotil teslim edilen ANKA İHA sayısını açıkladı

SavunmaSanayiST'ye konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ANKA İHA’nın güncel envanter adedini açıkladı.

Kotil tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 Mayıs ayı itibariyle ANKA teslimat sayımız 29’a ulaştı. Diğer taraftan, farklı konfigürasyonları destekleyen ANKA’nın ürün çeşitliliği daha da artmış olacak. Daha önce Savunma Sanayii Başkanımız Sayın İsmail Demir tarafından duyurulduğu gibi TUNUS’a, 3 adet ANKA ve ilgili yer sistemleri satışı gerçekleştirdik.

ANKA’nın Tunus Silahlı Kuvvetleri’ne ihracatına ilişkin olarak teslimat takvimi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, Tunus’lu pilotların eğitimini de içeren çerçevede takvim işletiyoruz. Tüm süreçler tamamlandığında bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk teslimatımızı yapmış olmayı hedefliyoruz."

Halihazırda 29 adet ANKA kullanımda

ANKA İHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir başkanlığın kullanımında olduğu biliniyor. Kotil'in açıklaması ile kullanımda ANKA adedinin 30’a yaklaştığı öğrenilmiş oldu. Öte yandan açık kaynak bilgilerine göre; TUSAŞ, Nisan 2021 itibariyle 58’inci ANKA’yı üretim bandına aldı.

Tabi üretilen ANKA’ların bir kısmı, test vb. faaliyetler için TUSAŞ bünyesinde bulunmakta.

Bünyesinde çeşitli konfigürasyonlara ayrılan ANKA İHA ailesi; taarruz, görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, hedef işaretleme, elektronik harp ve SAR Radarı ile hedef tespiti gibi çok farklı görevleri gerçekleştirebiliyor.

ANKA İHA'nın teknik özellikleri:

Kanat Açıklığı: 17.5 metre

Uzunluk: 8.6 metre

Yükseklik: 3.25

Azami İrtifa: 30.000ft

Havada Kalış: 30 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kilogram

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