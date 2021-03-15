Temel Kotil Milli Muharip Uçağını F-35'le kıyasladı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı 'Milli Muharip Uçak' projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kotil, 'Bu uçak radardan korunacak. Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında. Bu uçak beşinci nesil savaş uçağı, bombalar altında kapaklarında saklı' dedi.

Kotil, ''TUSAŞ'ta birçok proje yapıyoruz. Hürjet 2022'nin sonunda uçacak. Jet motoru da üreteceğiz. Zor bir iş yapıyoruz. Birçok yatırımımız var. 95 metrekare üzerine kompozit tesisi kurduk. Dünyadaki 4 tesisten bir tanesi.'' ifadelerini kullandı.