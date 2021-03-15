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Teknoloji Temel Kotil Milli Muharip Uçağını F-35'le kıyasladı
Teknoloji

Temel Kotil Milli Muharip Uçağını F-35'le kıyasladı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçağının özelliklerini anlattı. Kotil Milli Muharip Uçağının F-35 ayarında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 00:24:00 - 2021-03-15 00:29:10

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı 'Milli Muharip Uçak' projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kotil, 'Bu uçak radardan korunacak. Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında. Bu uçak beşinci nesil savaş uçağı, bombalar altında kapaklarında saklı' dedi.

Kotil, ''TUSAŞ'ta birçok proje yapıyoruz. Hürjet 2022'nin sonunda uçacak. Jet motoru da üreteceğiz. Zor bir iş yapıyoruz. Birçok yatırımımız var. 95 metrekare üzerine kompozit tesisi kurduk. Dünyadaki 4 tesisten bir tanesi.'' ifadelerini kullandı.

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