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Gündem Temel Kotil koronavirüsü tamamen atlattı
Gündem

Temel Kotil koronavirüsü tamamen atlattı

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şifa buldu. Kotil, tedavi süreci tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:05:00 -
Temel Kotil koronavirüsü tamamen atlattı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlandığını belirterek sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Koronavirüs tanısı konduktan sonra solunum yollarındaki rahatsızlıklar sebebiyle bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, ardından normal servise alınan Prof. Dr. Temel Kotil, sevindirici haberi sosyal medya hesabından verdi.

Tamamen hastalığı atlattığını söyleyen Temel Kotil, bu süreç içerisinde kendisine destek veren isimlere teşekkürlerini iletti.

Değerli dostlarım, bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle tamamlandı ve sağlığıma kavuştum” diyen Temel Kotil, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Savunma Sanayyi Başkanı İsmail Demir olmak üzere, kendisiyle yakından ilgilenen isimlere teşekkür etti.

Rahatsızlığı nedeniyle ara verdiği görevine kısa süre içerisinde döneceğini aktaran ve başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerin tanıtılması için canla, başla çalışacağını söyleyen Kotil, “Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileklerimle” ifadelerini kullandı.

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