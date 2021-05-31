Temel Kotil duyurdu: "Yeni Nesil ANKA" SİHA geliyor

TUSAŞ’ın daha yüksek faydalı yük kapasitesi bulunan bir ANKA konfigürasyonu üzerinde çalıştığı öğrenildi. SavunmaSanayiST'nin haberine göre TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Yeni Nesil ANKA" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kotil tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 Mayıs ayı itibariyle ANKA teslimat sayımız 29’a ulaştı. Diğer taraftan, Yeni nesil ANKA ile faydalı yük kapasitesi arttığı için farklı konfigürasyonları destekleyen ANKA’nın ürün çeşitliliği daha da artmış olacak. Daha önce Savunma Sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir tarafından duyurulduğu gibi Tunus’a 3 adet ANKA ve ilgili yer sistemleri olmak üzere satışı gerçekleştirdik.

ANKA’nın Tunus Silahlı Kuvvetleri’ne ihracatına ilişkin olarak teslimat takvimi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Tunus’lu pilotların eğitimini de içeren çerçevede takvim işletiyoruz. Tüm süreçler tamamlandığında bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk teslimatımızı yapmış olmayı hedefliyoruz."

Yeni nesil ANKA

Yapılan açıklamalardan, söz konusu SİHA’nın daha yüksek faydalı yük kapasitesine sahip olduğu anlaşılıyor. TUSAŞ, daha önce ANKA İHA’nın faydalı yük kapasitesini 200 kilogram ve havada kalış süresini ise 24 saat olarak açıklamıştı. Ancak kısa süre önce revize edilen bilgilere göre ANKA artık 350+ kilogram faydalı yük kapasitesine ve 30 saat havada kalış süresine sahip.

Bu özelliklerin, Yeni Nesil ANKA’ya ait olabileceği değerlendiriliyor.

SavunmaSanayiST