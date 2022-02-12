Temel Kotil duyurdu: Teslimat sayısı 5'e ulaştı

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayii projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Aksungur İHA hakkında konuşan Temel Kotil, "Fikirden ilk uçuşuna kadar 18 ay geçti. Bunun öncesinde ANKA var. Gövdesini ANKA'dan aldı. Milli demek Türk demek. Size engel çıkarıldıktan sonra milli olmuyor. Bana satan Almanya sana satmıyorum dediği zaman milli değil. Aksungur'un üzerine bir kat daha eklememiz çok zor değil" diye konuştu.

Aksungur'un orman yangınlarıyla mücadelede etkin olarak kullanıldığını belirten Kotil, "ANKA ve Aksungur için biriken siparişlerimiz var" dedi.

Kotil, Aksungur İHA"da teslimat sayısının 5'e ulaştığını söyleyerek "Ülkemiz bir şeye kalkışırsa onu mutlaka yapar. İşi ehline vermeliyiz" ifadelerini kullandı.