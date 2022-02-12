Temel Kotil duyurdu! İşte Türkiye'nin helikopter projelerinde son durum
Bir televizyon programına konuk olan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin yerli helikopter projelerindeki son durumu paylaştı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yerli helikopter projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"T-929" olarak adlandıran "ATAK 2 Helikopteri" hakkında konuşan Kotil, "ATAK 2, ABD'lilerin Apache klasında bir helikopter" dedi. TUSAŞ'ın elinde halihazırda 5 helikopter projesi olduğunu aktaran Kotil, ATAK 2'nin ilk uçuşunu 2023 yılında yapacağını ifade etti.
"GÖKBEY"in adını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu kaydeden Kotil, helikopterin bu yıl sonu itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edileceğini açıkladı.