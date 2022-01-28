Temel Kotil duyurdu! "ATAK II"nin deniz versiyonu yolda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ağır Taarruz Helikopteri ATAK-II"nin deniz versiyonunun geliştirileceğini açıkladı.

"TCG Anadolu için ATAK ve GÖKBEY'in deniz versiyonu çıkacak mı?" şeklindeki soruya Temel Kotil, "Şu an için ATAK-II’nin deniz versiyonunu düşünüyoruz" cevabını verdi.

Temel Kotil "ATAK II Taarruz Helikopteri"nin 2022 yılı içerisinde motor çalıştıracağını açıklamıştı.

Kotil, daha önce yaptığı başka bir açıklamada ise ATAK-II’nin motorlarının Ukrayna’dan geleceğini ve bu kapsamda sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

"T-929" olarak adlandırılan ATAK II'nin 11 ton sınıfında olduğu ve 1.500 kilogram mühimmat taşıyabileceği belirtilmişti. Henüz yerli ve milli bir motor alternatifi bulunmadığı için ATAK II'nin motorları Ukrayna'dan gelecek.