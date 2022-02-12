Temel Kotil açıkladı! HÜRJET ihracat için ihalede

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 3 tanesi Türkiye'de, 15 tanesi de Malezya'da üretilmek üzere bir Hürjet ihale sürecinin olduğunu aktardı.

Kotil, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"ANKA ve Aksungur için biriken siparişlerimiz var"

Fikirden ilk uçuşuna kadar 18 ay geçti. Bunun öncesinde ANKA var. Gövdesini ANKA'dan aldı. Milli demek Türk demek. Size engel çıkardıktan sonra milli olmuyor ki. Bana satan Almanya sana satmıyorum dediği zaman milli değil. Türkiye Almanya'yı yakalayabilir. Aksungur'un üzerine bir kat daha eklememiz çok zor değil. Aksungur orman yangınlarıyla mücadelede etkili kullandı. ANKA ve Aksungur için biriken siparişlerimiz var.

Bunun içine verici koyduğumuz zaman, uçarken ben F-16'yım diyor. Sonra hava savunma sistemleri açılıyor ve nerede olduğunu anlayıp işi bitiriyor. Savunma alanında birinci tepedeyiz, zirveye doğru çıkıyoruz. Bana burayı 5 sene önce emanet verdiler. Emaneti büyütüp vermek isterim.

"18 adetlik Hürjet için ihale süreci var"

Hafif saldırı ve jet eğitimi uçağı. İçinde jet motoru var. Sesin yüzde 40 daha yükseğini uçuyor. Bunu Milli Muharib'in önüne koyduk. Devletimiz bundan 16 tane sipariş verdi. Türkiye'nin bu tip uçağa ihtiyacı var. Hem eğitim hem de saldırı uçağı. Bu da yaklaşık 1 ton patlayıcı taşıyor. Sesten hızlı uçuyor ve ekonomik. F-16'ya göre çok ekonomik. Dünya piyasasında yeri var. 2023'te uçacak. Bu süpersonic bir uçak. Malezya ile 3 tanesi Türkiye'de, 15 tanesi Malezya'da üretilmek üzere 18 adetlik Hürjet için ihale süreci var. İnşallah olumlu sonuçlanır.