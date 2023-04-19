Temel Karamollaoğlu'nun feleği şaşacak! Merhum Erbakan olsaydı derdi ki...

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, Saadet Partisi'nin kapısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı akşam sevinçten adeta havalara zıplayan Temel Karamollaoğlu'na efsane bir ayar verdi. Karamollaoğlu'na "Bütün ezberleri bozdun, bravo... Ne Erbakan kaldı ne Milli Görüş... Hepsini yaktın. Erbakan olsaydı derdi ki: Seni gidi Batı Kulüpçü seni" diye seslenen Tamer, yazısında şunları kaydetti:

"Beyefendi...

Meclis açıldığında, meğer oraya kimleri doldurduğunuzu ve hele oradan kimleri dışladığınızı görünce, şaşırıp kalacaksınız, belki de utanacaksınız. Ama iş işten geçmiş olacak. Kuvai Milliye Ruhu sahiden yaşıyor mu? Bir yemin eder misiniz?

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Hanımefendi...

“Masanın sağında solunda, önünde arkasında, altında üstünde, ucunda kenarında HDP yok” öyle mi? Keşke olsaydı... Bari onların ne istediklerini biliyorduk. Bizi hiç kandırmadılar... Hiç esrarengiz tarafları yoktu...

Ben meçhul’den çok korkarım. (Siz anladınız ne dediğimi...)

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Vay Babacan...

Bay diyecektim, kalemimden Vay çıktı, Hay Babacan...

İyi bir ekonomist idin, geldin kötü bir siyasetçi oldun... Yerinde olsam, sadece ekonomi konuşurum. Hele Anayasa konusunda bir baktım, Kılıçdaroğlu’nun futbolu kadar acemisin, vazgeç, Abdullah Gül gibi akıllı ol.

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Mollazâde Temel Bey...

Bütün ezberleri bozdun, bravo... Saadet’in kapısında çatı aday’ını açıkladığınız akşam sevinçten kaynaklanan o mütelaşı halin, hiç gözümün önünden gitmiyor. Ne Erbakan kaldı ne Milli Görüş... Hepsini yaktın.

Erbakan olsaydı derdi ki:

“Seni gidi Batı Kulüpçü seni...” "