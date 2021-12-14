Temel Karamollaoğlu'nun Fatih Erbakan korkusu! 'Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için mahkemeye başvurduk'

Yeniakit.com.tr

Cumhuriyet gazetesine konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dr. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'ni hedef aldı. Karamollaoğlu, partinin kapatılması için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin suçlamalar!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin suçlamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Tayyip Bey’in öyle geniş bir ufku yoktur. Durumunu, koltuğunu korusun hepsi o kadar. Yolun başında Amerika’ya, İsrail’e sözler vermiş, düşe kalka onları tutmaya çalışıyor." dedi.

'Kapatılan partinin adına parti kurulamaz'

AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ne destek verdiğini öne süren Karamollaoğlu, "Şimdi Yeniden Refah Partisi’ne bir destek var. Bu belli." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'a partide yer verdiklerini ancak Erbakan'ın yeni bir parti kurmayı tercih ettiğini iddia eden Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için başvuruda bulunduklarını açıkladı:

"Yasaya göre kapatılan partinin adında parti kurulamaz. Bu da açık. Bakalım, mahkemeye verdik. Fatih Bey’e (Erbakan) partide yer verdik, böyle bir tercih yaptı."