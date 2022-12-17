Temel Karamollaoğlu'nun bu yaptığı pek eğlenceli

Engin Ardıç, her kafadan bir sesin çıktığı altılı masadaki "cümbüş"ü kaleme aldı. Sabah gazetesindeki yazısında, “Birbirlerini yiyorlar. Hem liderleri, hem basın amigoları. Ekremciler, Kemalciler, Meralciler... Diğer 'küçüklerin' bütün bu olup bitenlerden kendilerine pay çıkarmaya çalışmaları da pek eğlenceli" ifadelerini kullanan Ardıç, şunları kaydetti:

“Birbirlerini yiyorlar.

Hem liderleri, hem basın amigoları.

Ekremciler, Kemalciler, Meralciler... Diğer "küçüklerin" bütün bu olup bitenlerden kendilerine pay çıkarmaya çalışmaları da pek eğlenceli.

Ama sıktı.

Öyle bir hava yaratıyorlar ki, Kılıçdaroğlu hayatta kazanamazmış ama İmamoğlu garantiymiş...

"Masada" gizli ve derinden bir çekişme, hatta düşmanlık var.

Basında bu daha açık sergileniyor.

Çıngarın ne zaman çıkacağı da merakla bekleniyor.

İyi ama bütün bunlardan bize ne?

CHP'nin başına kimin geçeceğini hiç mi hiç umursamayan büyük bir kitle var.

Adaylarının kim olacağı da öyle pek fazla umursanmıyor orada.

Orada aday belli, karar net.

Beri tarafta da, şunun oğlu gelse yüzde 24, bunun kızı gelse yüzde 24 işte.”