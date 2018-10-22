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Temel Karamollaoğlu'ndan yerel seçim açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:33
Temel Karamollaoğlu'ndan yerel seçim açıklaması!

Saadet Partisi, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Daha önce, il başkanları, ilçe başkanlarını Ankara'da toplayan Saadet Partisi, bu sefer de il ve ilçelerdeki yöneticilerini 'Seçime Hazırlık' toplantısıyla bir araya getirdi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'de seçim korkusunun başladığını belirtti.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Karamollaoğlu şöyle konuştu: "Bu korku her taraflarını sarmış durumda. Seçmenin de büyük bir yüzdesi sorgulamaya başlamış durumda. Yanlışları direkt söyleyebilen bir kesim bu. Bu rahatsızlıkları ve sorgulamaları kendileri de görüyor. Ama milyonlarca insanı çok küçük meblağlarla kendilerine bağlı tutuyorlar. Korku bugün maalesef bacayı sarmış durumda. Ama korkunun ecele faydası yok. Bir ‘bunlar giderse elimdekini kaybederim' diyenler, ikincisi ise ‘bunların desteğini kaybedersem ben biterim' diyenler. Ama şunu iyi bilin ki; bu ikisi de bir gün gidecek."

Saadet kadrolarının Türkiye'nin en iyi seçim kampanyasını yürütecek olan kadrolar olduğuna vurgu yapan Karamollaoğlu, "Bundan emin olun ki, bu seçimlerden en başarılı parti olarak çıkacağız. Bu seçimde en başarılı, en güçlü mücadeleyi de biz vereceğiz. Halkın sorunlarını, sıkıntılarını Saadet Partisi dışında giderebilecek bir parti yok" diye konuştu.

"Hatalı politikalar"

Ülkenin, hatalı politikaları uygulayan yöneticiler nedeniyle adeta uçuruma götürüldüğünü söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Yapılan hatalar nedeni ile sadece ekonomide değil. Yönetimde, adalette ve ahlaki değerlerde büyük krizler ve erozyonlar yaşanıyor. Hatalarını görmeyip, kendilerine bunu söyleyenlere de hain yaftası ile karşılık veren bir zihniyet var olduğu sürece de bu krizlerin içinden çıkılmaz."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:33
  1. Ankara
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

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