Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti ve erken seçim açıklaması! Tarih verdi

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Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül ile ilgili konuştu.

Temel Karamollaoğlu, AKİT TV'de ekranlara gelen Vizyon programına konuk oldu. Karamollaoğlu, yeni parti iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, yeni parti kuracak isimlerle bir araya geleceğini belirterek, "Bu isimlerle görüşürdük, görüşürüz. Ama bu parti meselesini hiç konuşmadık. Bu isimlerle görüşeceğim. Ne düşünüyorlar diye konuşacağız. Bizim kapımız herkese açık. Bilgi alma amaçlı görüşeceğiz. Herkesle görüşmek lazım. Biz Cumhurbaşkanı ile de görüşüyoruz. Biz kimsenin hasmı değiliz. Biz bu görüşmelerden faydalanırız. İleride ne olabilir. İttifak konularını seçim zamanında konuşuruz. Şu an bunları konuşmak pek mümkün değil" dedi

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Erken seçim açıklaması

Karamollaoğlu, erken seçimin çok yakında olmadığını işaret ederek, "Ben erken seçim iki yıldan önce olmaz diyorum. Tabii bu Tayyip Erdoğan'a bağlıdır" ifadelerini kullandı.