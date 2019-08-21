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Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül ile bir görüşme yapacağını açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:06
Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurmaya hazırlanan AK Parti'li isimlerle ne düşündükleri noktasında görüşeceklerini belirtip partisinin kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu partisinin Balgat Eğitim Merkezi'nde haftalık basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Davutoğlu, Babacan ve Gül ile görüşeceğim

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün yeni parti kurma hazırlıklarına ilişkin bir soruya cevap verdi. Karamollaoğlu, "Arkadaşlarla görüşeceğiz. Esas itibarıyla ne düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar, bu gelişmeler karşısındaki tutumları ne olacak, bunları onların ağızından dinleyeceğim." dedi. Karamollaoğlu şöyle konuştu;"Görüşeceğiz ama zamanlamada biraz sıkıntımız oldu araya bayramlar girdi. Arkadaşlarla görüşeceğiz, ne düşünüyorlar. Bu arkadaşlarla bildiğiniz gibi iki senedir temasım var. O zaman bir parti gündemde değildi. Şimdi partileşme gündeme geldi. Partileşmeden hemen öncede bu arkadaşlarla görüşmemiz oldu. Ben şimdi gidip esas itibarıyla ne düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar, bu gelişmeler karşısındaki tutumları ne olacak, bunları onların ağızından dinleyeceğim. Eskidende ifade ettik kapımız açık bizimle beraber bizim politikalarımız, prensiplerimiz çok net. Biz dış politikada şahsiyetli bir dış politikayı önemseriz. Kendini büyük güç kabul eden hiç bir kimsenin etkisinden kalmadan kendi içimizde karar veririz. Ekonomide üreterek kalkınmayı, sanayileşmeyi, teknolojide zirveye çıkmayı arzu ederiz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız ama bunların hiç birisinde arkadaşlarımız ne düşünüyorlar bunları bilmiyoruz ama yakında bu arkadaşlara gidip bunları dinleyeceğim." diye konuştu.

Saadet Partisi kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmenin tarihin henüz belli değil. (Milligazete)

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:06
  1. Temel Karamollaoğlu
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