Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri için 'Demokrasi ittifakı'nın neden yapıldığına dair açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Bu ülkedeki mücadele hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.” İfadelerini kullanarak tepki çekecek açıklamalarda bulundu.