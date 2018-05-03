Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek sözler
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki çekecek açıklamalarda bulunarak, "Bu ülkedeki mücadele;-Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır" dedi.03 Mayıs 2018 Perşembe 15:03
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri için 'Demokrasi ittifakı'nın neden yapıldığına dair açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Bu ülkedeki mücadele hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.” İfadelerini kullanarak tepki çekecek açıklamalarda bulundu.
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