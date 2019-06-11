Temel Karamollaoğlu'ndan şok iddia! 1 sene sonra açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini söyledi.

Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.

1 yıl boyunca bekledi

Karamollaoğlu, "Genel Seçimlerden sonra pasaportumu değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfus müdürü sıkıldı, falan dedi. 'Efendim biz size pasaport veremeyiz' dedi. Niye veremezsiniz dedim. 'Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar' dedi." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'nun bu açıklaması "Bunu açıklamak için neden 1 yıl bekledi?" sorusunu da beraberinde getirdi.