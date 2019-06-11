Temel Karamollaoğlu'ndan şok iddia! 1 sene sonra açıkladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini söyledi. Genel Seçimlerin ardından bu uygulamaya maruz kaldığını belirten Karamollaoğlu'nun bu açıklamayı yapmak için neden bir yıl beklediği ise merak konusu oldu.11 Haziran 2019 Salı 20:37
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini söyledi.
Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.
1 yıl boyunca bekledi
Karamollaoğlu, "Genel Seçimlerden sonra pasaportumu değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfus müdürü sıkıldı, falan dedi. 'Efendim biz size pasaport veremeyiz' dedi. Niye veremezsiniz dedim. 'Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar' dedi." ifadelerini kullandı.
Temel Karamollaoğlu'nun bu açıklaması "Bunu açıklamak için neden 1 yıl bekledi?" sorusunu da beraberinde getirdi.
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