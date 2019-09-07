Temel Karamollaoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda gündemdeki konuları değerlendirdi. Karamollaoğlu, beş yıl önce attığı tweet'lerden dolayı yargılanarak beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek çıktı.

Karamollaoğlu, "Sayın Kaftancıoğlu'na geçmişte söylediği bir takım sözlerden dolayı ağır bir ceza geldi. Buna sevinenler, bunu alkışlayanlar var. Peki onu sevenler, alkışlayanlar ne olacak. Şu anda mağdur olan yüz binlerce KHK mağdurları var. Bunlar ne olacak? Kim bunların haklarını koruyacak. Fikir hürriyeti muhalefeti tenkit etme hürriyeti değildir. Fikir hürriyeti yanlış yapan iktidarı tenkit ettiğin zaman vardır. Yoksa yoktur. İktidarla ilgili hiçbir şey söylemeyin, huzur bozuluyor! Susun! Bu fikir hürriyeti, demokrasi değildir. Önce bunu anlamalı bu arkadaşlar. Herkes bilmelidir ki hiçbir zaman dikta rejimleri uzun dönem ayakta kalamazlar. Hele Türkiye gibi bir ülkede bundan sonra dikta rejimi ayakta kalamaz. Bunu herkes bilmeli" ifadelerini kullandı.