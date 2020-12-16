Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak kararı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Olay TV’de Seçil Özer'le Siyaset Günlüğü Programı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin yaptırım kararını değerlendiren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Yaptırımlar Amerika'nın çifte standart uygulamasının çok açık bir delilidir. Şiddetle kınıyorum. İtibar edilmemelidir.Erken seçim benim gündemime hiç girmedi. Önümüzdeki seçimde erken seçim olmaz, 2022’nin sonuna doğru bir erken seçim kararı alınabilir. Şu anda seçim yokken aday tartışması yapmak için erken.

Sayın Perinçek 'Türkiye’yi ben yönetiyorum' diyor, kimseden ses çıkmıyor. Reform açıklamalarından ümitli değilim. Reform kanunları değiştirmekle olmaz, zihniyeti değiştirmekle olur.

'HDP kapatılmasın' dedi

Bir kampanya başlattılar. Biz aya bile gideceğiz ama ayağımızdan tutuyorlar birileri. Herhalde uçacaklar muhalefet engelliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda demediler mi, 'verin yetkiyi görün' diye. İcraatlerinden birinde yanlış yapmışsa cezalandırırsınız ama parti kapatmak ne demek.

İttifak çıkışı

Karamollaoğlu, ‘DEVA ve Gelecek gibi yeni partilerle ittifak olabilir mi?’ sorusuna ‘Seçim atmosferine girilmeden bu konuları konuşmayı anlamlı bulmuyorum. Şartların ne getireceği bilinmez. Ancak mevcut sistem size ittifakı dayatıyor’ dedi.

Karamollaoğlu, muhalefet partilerinin ortak düşüncesinin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kaldırılması ve parlamenter sistemin tekrar inşası olduğunu kaydetti.

Ali Babacan ile görüşmüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etmişti.

Karamollaoğlu'nun Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile görüşmeler yapması yeni bir ittifakın çıkacağına yorumlanıyor.