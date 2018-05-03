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Temel Karamollaoğlu'ndan HDP ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin ittifakta neden yer almadığına yönelik soruya cevap verdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:30
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP ile ittifak açıklaması

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevaplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 4'lü ittifakla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İttifakı anlatan Karamollaoğlu HDP’nin neden ittifakta yer almadığı sorusuna "Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor. Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil." şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:30
  1. temel karamollaoğlu
  2. hdp
  3. saadet partisi

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bu ucubenin "kürt" kardeşleri HD-PKK lılar oluyor yani. Allah seni kardeşlerinle haşr etsin ne diyelim
  • fth25fth251 sa önce
    ey temel daha düne kadar dinimizi sövenlerle yıllarca müslümalara saldıranlarla nasıl işbirliği yapabiliyorsunuz.siz hiç hubbi fillah buğdi billah ettiniz mi yani Allahı sevenleri sevdiniz mi Allaha düşman olanlara düşman oldunuz mu. nedir bu beraberlik.yazıklarrr olsunnn
  • MilletMillet43 dk önce
    Buradan şunu anlıyoruz ;Kraliçesinin sesi İngiliz anahtarı bu adam pkk ile de ittifaka hazır ama taban ııh diyor, vay papaz vay
  • ......1 sa önce
    İngiliz Temıl neördün leeen. Gafayı falam sıyımadın deemiiiii?
  • umitumit1 sa önce
    2. tura kalırsa ittifak edeceksiniz ingiliz piyonu ...................................
  • ŞABAN ŞABAN 28 dk önce
    bence bu "SAADETTİN KÖPEKPARTİSİ " KURSA İYİ OLUR...
  • GakkoşGakkoş1 sa önce
    Bunun anlamı, bize yular takan sahiplerimizne ister ve emreder ise iş tutmayacağımızloca, mahfil, klik, ( yılan çiyan akreple ) aynı çuvala gireriz demek
  • Ax111Ax1111 sa önce
    Temel Teramollaoğlu işi iiyice mahvettin. Milli bilinci ayaklar altına aldın. Meğer "Milli Görüş" dediğimiz şey uzaktan kumandalı "Pilli Şey" miş.
  • birisibirisi1 sa önce
    benim bölücü bir kürt kardeşim yok ha eğer devlet böyle bir hata yaparsa o zaman tece bize de zolm etti karesioğlu beyliğini istiyoruz antik tarihimiz 5bin yıllık kültür mirasımız töcenin zolmi altında dilimizi konuştirtmiyiler haklı davamızdan dönmeyiz he bu arada vergi vs vermem biz bu devletin vötandoşi değilmiyiz
  • BetoBeto1 sa önce
    Pilav yokmu yani?
  • dürüstdürüst1 sa önce
    Yazılı belge olması şart değil:Hırs aklın önüne geçtiğinde bunlar(ortaklıklar)kendiliğinden oluşur.
  • saadettin yazırsaadettin yazır1 sa önce
    kürt kardeş ha.....Şerefsizler, vatan hainleri... Oy için mevkii için şu yaptığına bak. Erbakan yaşasa yüzünüze tükürürdü be..... Benim askerimi öldüren pkk lılara sahip çıkan hdp kürt değil ermeni tohumu batı uşaklarıdır... Saadet partisi artık benim için bitmiştir. Oyum da Ak Partiye.....
  • serkan serkan 1 sa önce
    AK Parti neden ittifak yapmıyorsa Saadet Partiside o yüzden ittifakyapmıyor bunu bilmek için alim olmaya gerek yok kardeşim bugün Ak parti ittifak yapsa oyları anında düşer değil mi EEE saadet yapınca düşmeyecek mi o yüzedn bu kirli siyaset oyunu kimse bir teröre destek veren partiyle iş birliği yapıp kendini terör yandaşı görtermek istemez AZICIK AKIL :) NE DERSİN ülkem sanırım hepimize lazım
  • ŞükrüŞükrü1 sa önce
    Kürt kardeşler herzamanki gibi akp ye oy verırler
  • KahramanKahraman48 dk önce
    Karamollaoğlu sp ni tarihin çöplüğüne gömdün fetocularla kuçak kucağasın Allah akıl ve şuur versin
  • yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1 sa önce
    fitneci temelfesadlığı elinde4 patladı 25 haziran sabahı takma sakalın düşüp iğrençliğin ortaya çıkacak beyhude çırpınışların seni bitirmeye yetmeyecekingiliz kuklası
  • YASİNYASİN45 dk önce
    YANİ ONLARLA DA AYNI YATAĞA GİRERİM DİYOR BAY İNGİLİZ ŞEYTANI
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