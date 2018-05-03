Temel Karamollaoğlu'ndan HDP ile ittifak açıklaması

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevaplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 4'lü ittifakla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İttifakı anlatan Karamollaoğlu HDP’nin neden ittifakta yer almadığı sorusuna "Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor. Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil." şeklinde cevap verdi.