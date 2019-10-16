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Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle partilere Türkiye İttifakı çağrısında bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:26
Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak çağrısı

Saadet lideri Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile hiç kimse partizanca bir tavır takınmamalı açıklamasında bulunarak "İlla bir ittifaktan bahsedeceksek 'Türkiye İttifafı' olmalıdır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir kez daha desteklediklerini ifade eden Karamollaoğlu,"Barış Pınarı Harekatı ile milletimizde meydana gelen birlik duygusu çok önemlidir. Hiç kimse partizanca bir tavır takınmamaktadır. Bu çok önemlidir. Siyasi bir rant ile olaya yaklaşanlar olursa aziz şehitlerimize hakaret etmiş olurlar." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda siyasetin kenara bırakılmasını ifade eden Karamollaoğlu, "Cumhur ittifakı, Millet ittifakı gibi söylemler bir kenera bırakılmalıdır. İlla bir ittifaktan bahsedeceksek bunun adı da "Türkiye İttifakı" olmalıdır." ifadesini kullandı.

"Ülkemiz, uluslararası sahada kendisine olan güveni ve desteği şu anda bulamamış durumda. Bu durum bizim moralimizi bozmamalı ama bunun sebebini araştırmalıyız." açıklamasında bulunan Saadet lideri Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne aday gösterilen ülkemiz bugün o desteği tümüyle kaybetti.Bu durum bize karşı yürütülen bir kampanyanın neticesi olabileceği gibi bizim de kendimizi anlatamamız ve takındığımız tavırlardan kaynaklanabilir."

Akıncı'nın açıklamaları üzdü

"Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Heyecanla devlet yönetilmez. Alınacak kararlar sükunetle ve aklıselimle alınmak mecburiyetindedir." açıklamasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamayı şöyle değerlendirdi:

"Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı talihsiz açıklama bizi hakikaten üzmüştür. Ancak arkasından gelen başbakan Ersin Tatar’ın açıklamaları ise Kıbrıs halkının hislerine tercüman olmuştur."

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:26
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • neron11neron1131 dk önce
    Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir derler,karamollaoğlu'nun başına taş mı düştü bilemiyorum ama kırk yılın başı doğru bir laf etmiş,zaten olması gerekende bu değil mi, ama ne yazıkki hala harekata destek vermeyi Erdoğan'a destek vermek olarak algılayan beyinsiz bir siyasetçiler var.
  • VatanseverVatansever38 dk önce
    Mevzubahis Vatansa Gerisi Teferruattır. Bu süreçte hepimizin tek bir partisi var. Ülke çıkarları kişisel ve parti menfaatlerinden üstündür. Ordumuz muzaffer geldiğinde gene kendi içimizde konuşur, tartışırız ama şimdi tek yumruk olma zamanı.
  • MesutMesut54 dk önce
    Önce adam oltövbe et sonrasonra millete akıl ver. Chpninkuyruğutemel.
  • Suat KılıçSuat Kılıç58 dk önce
    yav şunun reklamını yapmayın. dediğine de inanmayın

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