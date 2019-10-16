Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak çağrısı

Saadet lideri Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile hiç kimse partizanca bir tavır takınmamalı açıklamasında bulunarak "İlla bir ittifaktan bahsedeceksek 'Türkiye İttifafı' olmalıdır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir kez daha desteklediklerini ifade eden Karamollaoğlu,"Barış Pınarı Harekatı ile milletimizde meydana gelen birlik duygusu çok önemlidir. Hiç kimse partizanca bir tavır takınmamaktadır. Bu çok önemlidir. Siyasi bir rant ile olaya yaklaşanlar olursa aziz şehitlerimize hakaret etmiş olurlar." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda siyasetin kenara bırakılmasını ifade eden Karamollaoğlu, "Cumhur ittifakı, Millet ittifakı gibi söylemler bir kenera bırakılmalıdır. İlla bir ittifaktan bahsedeceksek bunun adı da "Türkiye İttifakı" olmalıdır." ifadesini kullandı.

"Ülkemiz, uluslararası sahada kendisine olan güveni ve desteği şu anda bulamamış durumda. Bu durum bizim moralimizi bozmamalı ama bunun sebebini araştırmalıyız." açıklamasında bulunan Saadet lideri Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne aday gösterilen ülkemiz bugün o desteği tümüyle kaybetti.Bu durum bize karşı yürütülen bir kampanyanın neticesi olabileceği gibi bizim de kendimizi anlatamamız ve takındığımız tavırlardan kaynaklanabilir."

Akıncı'nın açıklamaları üzdü

"Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Heyecanla devlet yönetilmez. Alınacak kararlar sükunetle ve aklıselimle alınmak mecburiyetindedir." açıklamasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamayı şöyle değerlendirdi:

"Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı talihsiz açıklama bizi hakikaten üzmüştür. Ancak arkasından gelen başbakan Ersin Tatar’ın açıklamaları ise Kıbrıs halkının hislerine tercüman olmuştur."