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Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

Partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Suriyeli mültecilere karşı yürütülen harekatın sırf iktidara karşı olduğu için yapılmasını doğru bulmuyorum. Bir hata başka bir hata ile önlenmez" dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaşanan sürece değinerek, bazı provokasyonlar nedeniyle kaos ortamı oluşmasından endişe ettiklerini söyledi.

Türkiye'ye sığınan mülteciler nedeniyle bugüne kadar bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Karamollaoğlu, "Suriyeli mültecilere karşı yürütülen harekatın sırf iktidara karşı olduğu için yapılmasını doğru bulmuyorum. Bir hata başka bir hata ile önlenmez" dedi.

"Kucak açmamız dünyaya örnek oldu"

Temel Karamollaoğlu, Suriyeli mülteciler konusunda geçmişte hükümete yönelik bazı uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, "İç savaştan kaçarak hayati tehlikeden dolayı Türkiye'ye sığınan milyonlarca insana bizim kucak açmamız aslında dünyaya da örnek oldu. Hiçbir ülke bizim yaklaşımımızı sergileyemedi ve dünyada mazlum olan insanların batılı ülkelere sığınma gayreti içine düştüklerinde binlerce mültecinin denizlerde boğulduğunu ve sınırlarda çok mağdur şartlar altında bir yaşantı sürmelerine sebebiyet verildiğini hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

"Ben o fikri benimsemem"

Anayasa Mahkemesinin akademisyenlerle ilgili "hak ihlali" kararı vermesine de değinen Karamollaoğlu, "Bu bir şeyi gösteriyor. Anayasa Mahkemesi var ama böyle bir konuda bile Anayasa Mahkemesi kıl payı farkla ancak bir karar alabildi" dedi.

Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında yer alan ve söz konusu bildirideki düşünceleri paylaştığı ya da desteklediği anlamına gelmediği şeklindeki ifadelerin sorulması üzerine ise, şunları söyledi:

"Biz ille de o metnin içeriğini tasvip ediyoruz manasına gelmez. Bizim de Anayasa Mahkemesinin kararını olumlu karşılamamızın altında yatan gerekçe bu. Çünkü orada bazı ifadeler kullanılmış ama ben kullanmazdım o ifadeleri. Ancak o ifadelerin kullanılması bir suç işlendiği manasına gelmiyor. Anayasa Mahkemesinin söylediği de o. İnsanlar çıkarlar ve bir konuda fikirlerini dile getirirler. Ben o fikri benimsemem ama o insanın o fikri dile getirmesini de onun hakkı olarak görürüm."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
  1. hak ihlali
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Suriyeli mülteciler
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  5. Türkiye
  6. Suriyeli sığınmacılar
  7. Balgat

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