Temel Karamollaoğlu'ndan 'Fatih Erbakan' açıklaması: Çalışmalarımızı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

"Mekanın değişmesi çalışmalarımızı engellemez"

Burada gazetecilerin sorularını da cevaplayan Temel Karamollaoğlu, Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün, Saadet Partisi Genel Merkezi'nin tahliye edilmesine ilişkin açtıkları davayı kazanmaları konusundaki bir soruya, "Adli süreç tamamlandı ve biz yeni bir yer arayışı içindeyiz. Mekan değişebilir, biz yolumuza başka mekanda devam edebiliriz. Bu bizim çalışmalarımızı engellemez." diye konuştu.