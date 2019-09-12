Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sürpriz ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.12 Eylül 2019 Perşembe 17:55
Başkent Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre:
“Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu, ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye’nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır." şeklinde duyuruldu.
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