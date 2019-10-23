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Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: Bu yapılırsa gün yüzü göremeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Burada İsrail’in güvenliğini esas alan yabancı devletlerle hareket edilirse gün yüzü göremeyiz" dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:53
Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: Bu yapılırsa gün yüzü göremeyiz

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ortadoğu'da yaşanan problemlerin Ortadoğu ülkelerinin çözmesini açıklayarak "Burada İsrail’in güvenliğini esas alan yabancı devletlerle hareket edilirse gün yüzü göremeyiz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan problemlerin Ortadoğu ülkelerinin çözmesi gerektiğini açıklayan Karamollaoğlu, "Eğer bu bölgede İsrail’in güvenliğini esas alan yabancı devletlerle hareket edilirse gün yüzü göremeyiz.İçerisinde Suriyelilerin olmadığı çözüm arayışlarının Suriyelilere sağlayacağı bir fayda yoktur." dedi.

 "Türkiye gerekli olan tatbikatı yapmadan bu söze güvenilmez"

"Hatayı kabul etmek en çok devlet adamına zor gelir." diyen Karamollaoğlu, "Ancak hatayı kabul etmek gerçek devlet adamlığının göstergesidir." açıklamasında bulunarak şöyle konuştu:

"Ekonomimiz pamuk ipliğine bağlı. Trump bu durumumuzu çok iyi bildiği için bizi askeri darbe ile değil ekonomi ile tehdit ediyor. Bir tweet ile ekonomimizi düşüşe geçiriyorlar. İşsizlik büyüyor. Rakamlar ortada. Ancak biz, ‘israfı durdurun, üretime dönük olmayan yatırımları durdurun’ söylemeye devam edeceğiz. Önce rakiplerine soracaksın. Senin rakiplerin adalet var demediği sürece adaletten bahsedemezsin. Amerika’nın şuradan buradan çekildim sözüne ben inanmam. Türkiye gerekli olan tatbikatı yapmadan bu söze güvenilmez."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:53
  1. Hatay
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • YusufYusuf1 sa önce
    Temel abi doğru söylüyor. Ancak doğruyu yapmak zor. Nasıl yapacağız. Kim yapacak.
  • Resülü küçükResülü küçük9 sa önce
    Akit gazetesine ilk abone olup sayın karahasanoğlunu İlk tv programlarında tebrik ederim, ama tam zamanında aboneliği mi iptal etmişim bu yazıya özellikle Sayın Temel anlamadan dinlemeden bu kadar tepki veren insanları görünce vay be dedim aklı olduğunu zannedenler amma çoğalmış ama boş ve lüzumsuz şeyle dolmuşlar, bu yazıya cevap verip benimle yüz yüze görüşmek isteyen varsa istediğiniz yere çağırın geliyim. Ülke savaşa sokulmuş hala konuşuluyor.
  • Ahmet Ahmet 13 sa önce
    Sus ne anlarsın
  • NamyelüsNamyelüs15 sa önce
    Aklını başından alacak ne vaatler aldın ki; 70'nden sonra şaçmalamaya başladın.
  • Müh.Müh.15 sa önce
    Temel kardeş israilin türkiye şubesi olan chp yi desteklerken öküz kafan neredeydi. Aklın başına yenimi geldi .ben senin yerinde olsam utancımdan insan içine çıkamam .birde kalkmış demeç veriyorsun maalesef saadet parti senin gibi çapsız adamların eline kaldı rahmetli hocam yaşasaydı partiden ilk göndereceği adam sendin
  • Gerçek adalet Gerçek adalet 16 sa önce
    Temel beyin haklı itirazlarını, tavsiyelerini anlamak yerine düşmanca davrananlar yüzünden hata da ısrar ediliyor. Bu kindarlık yüzünden doğru ve olması gereken eleştirileri yapan muhalefet liderlerine, hakaret aşağılama yaşlı bir insana bunak demek hain demek revaçda oluyor . Yazık çok yazık bu ağzı bozuk konuşmalar bir salgın gibi yayılıyor. Herkes diğer insanların kendisi gibi düşünmesini istiyor bunun sonucu çok vahim. Tek tip olan ülkelerin durumu ortada buna mı özeniyorlar kendileri gibi düşünmeyen başkalarına yaşama hakkı tanımayan insanların olduğu ülkede her zaman ezilen bir taraf olur. Ezilen tarafda olmak isterler mi?
  • mevhibe inalmevhibe inal16 sa önce
    "Kardeşlere"hakaret ederek "Gönüller kazanılmaz". Saldırgan partililere duyurulur.
  • mehmet gümüşmehmet gümüş16 sa önce
    Ne demişlerbana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim Arkadaşı Kemal Kılıçtaroğlu(CHP),Sezai TemelliHDP.Fazla söze gerek yok.Bu kişi ile ilgili fazla yoruma gerek yok ederi bu.
  • Tata TongaTata Tonga17 sa önce
    Yedi kocalı Hürmüz...hele güvenli bölge Türkiye'nin kontrolünde olmayıp birleşmiş milletlerin kontrolüne girerse al başına belayı... o zaman güvenli bölge yedi kocalı Hürmüz'e döner...
  • CemşitCemşit17 sa önce
    Yavu Allah aşkı için kendinize gelin. Adamcağız kötü birşey söylememiş. Yapılan hataları işaret etmiş ve bu hatalara tekrardan düşülmemesi için sadece ikazda bulunmuş. Abd nin sözüne güven olmaz aman ha dikkat demiş. Bunda kin kusacak nevar şimdi? 
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu17 sa önce
    son seçimlerde yaptığın kolisyonlarla sen zaten israilin yüzünü güldürdün
  • selim ustaselim usta17 sa önce
    ismde hata var...saadetsizler partisi
  • iksiriksir18 sa önce
    İsrail ile hareket eden Ülkeler le hareket edersek gün yüzü göremeyiz diyorsun, doğru ama, Sen değilmisin İsrail'in piyon olarak kullandığı örgütün siyasi temsilci ile ittifak yapıp seçime giden. Yalancı soytarı. Birde siyasetçi olmuşsun. Konuştuğun sözlere dikkat et yoksa böyle cevabı yapıştırırlar.
  • bülbülbülbül18 sa önce
    zırvalıyor soytarı. neiçti yine.
  • adanalıadanalı18 sa önce
    Sayın editör herhalde yayınlayacak haber bulamıyorsunuzsize Watsaptan Haber gönderebilirim bu ............nı haber diye önümüze koyup durmayın lütfen.
  • nusret nusret 18 sa önce
    Anlamadım. Teröristlerin ekmeğine, aşına yağ çalmak mı dediniz. Veya şehit kanlarında sizin de mi emeğiniz var onu mu söylediniz?Yürü be adam konuşturma insanı, her şeye maydanoz olma!
  • OvalıOvalı18 sa önce
    Karamollaoglu Allah aşkına orta doğuda hangi devlet var ? Sen ne bilmez adamsın. Sen Araplara devletmi diyorsun, onlar ABD Rusya'nın orduları dir.
  • ZaferZafer18 sa önce
    Bu adam ne dediğini kendisi bile anlamıyor. Çünkü havaya konuşuyor. Rakibin adaleti nerede durur. CHP ile haraket etmek adaletli mi.
  • fesübhanallahfesübhanallah18 sa önce
    Senin dirsek temaslı kankaların kimlerle hareket ediyor? Haktanmış gibi görünüp dalga geçme milletle. Kimin kimle ne yaptığını çooook iyi biliyoruz.
  • Mustafa MahoMustafa Maho18 sa önce
    medya önünde böyle bir açıklama yapıyor...ama seçim zamanı israil dostu partilerle ittifak yapmaktan çekinmiyor...saadet milletvekilleri can dündar gibilerle yurt dışında toplantılar yapıyor...
  • Mert Mert 18 sa önce
    Senin yaptığın gibimi.
  • Hasanali koseHasanali kose18 sa önce
    Bak su bunaga ne diyor vay be kim kimin arkasina takilmis gidiyor vay be Allahu Teala insani sasirtmasin iste bunun gibin olursun teroristlerle is titan sizler birde klnustugu seye bak yürru ancak gidersin
  • MardinliMardinli18 sa önce
    Hakkı kimden gelirse gelsin kabuledilmelidir.Bazan hak söyliyor küfür güçlerin hedefleri terör israili korumaktır türkiye buna mecbur değildir
  • senin foyan çıktı ortayasenin foyan çıktı ortaya18 sa önce
    Bu adam akıl mı veriyor? E, maaş da verin bari!
  • emrah demiremrah demir18 sa önce
    Din düşmanları CHPKK ile yaptığın ittifakı unutmadık Temel bey.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN18 sa önce
    HADİ BUYUR SEN YAP DİYECEKSİN DE O ZAMAN DA MEMLEKETE YAZIK OLUR..BE ADAM BİR ŞEYE DE TEŞEKKÜR ET..BU KADAR MI KİNDARSIN?BU KADAR MI SAĞ İKTİDARLARA DÜŞMANSIN?.MEMLEKET SEVDALISI,DİRAYETLİ VE PRENSİP SAHİBİ ,İMANLI LİDERE DÜŞMANSIN?.
  • hülyahülya18 sa önce
    saadet partiside sen başlarında olduğun sürece iktidar yüzü göremeyecek inşaallah..boş beleş konuşmalarınla sinirlerimizi zıplatma..
  • cccccc18 sa önce
    ABDn,in kuklası chp ile seçimlerde ittifak kurup havayı alan partinin genel başkanı konuştu.
  • misafirmisafir18 sa önce
    temel hoca sen belediye seçimlerinde kimlerle işbirliği yaptın? diye soruyorum sana..senin omuz omuza seçime gittiğin adamlar,desteklediğin ve milletin başına bela ettiğin adamlar kim? diye soruyorum sana..komiksin.

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