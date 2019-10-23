Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: Bu yapılırsa gün yüzü göremeyiz

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ortadoğu'da yaşanan problemlerin Ortadoğu ülkelerinin çözmesini açıklayarak "Burada İsrail’in güvenliğini esas alan yabancı devletlerle hareket edilirse gün yüzü göremeyiz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan problemlerin Ortadoğu ülkelerinin çözmesi gerektiğini açıklayan Karamollaoğlu, "Eğer bu bölgede İsrail’in güvenliğini esas alan yabancı devletlerle hareket edilirse gün yüzü göremeyiz.İçerisinde Suriyelilerin olmadığı çözüm arayışlarının Suriyelilere sağlayacağı bir fayda yoktur." dedi.

"Türkiye gerekli olan tatbikatı yapmadan bu söze güvenilmez"

"Hatayı kabul etmek en çok devlet adamına zor gelir." diyen Karamollaoğlu, "Ancak hatayı kabul etmek gerçek devlet adamlığının göstergesidir." açıklamasında bulunarak şöyle konuştu:

"Ekonomimiz pamuk ipliğine bağlı. Trump bu durumumuzu çok iyi bildiği için bizi askeri darbe ile değil ekonomi ile tehdit ediyor. Bir tweet ile ekonomimizi düşüşe geçiriyorlar. İşsizlik büyüyor. Rakamlar ortada. Ancak biz, ‘israfı durdurun, üretime dönük olmayan yatırımları durdurun’ söylemeye devam edeceğiz. Önce rakiplerine soracaksın. Senin rakiplerin adalet var demediği sürece adaletten bahsedemezsin. Amerika’nın şuradan buradan çekildim sözüne ben inanmam. Türkiye gerekli olan tatbikatı yapmadan bu söze güvenilmez."