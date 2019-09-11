Temel Karamollaoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul İl Başkanına verilen hapis kararını eleştirdi. Partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, "Bir tweet atıyorsunuz, cezası 7 yıl sonra kesiliyor. Eğer suç unsuru var ise neden o zaman yargıya intikal ettirilmedi" ifadelerini kullandı.

Kararı eleştirdi

"Neden 7 yıl beklenildi" diye soran Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu soruyu ister istemez kendi kendimize sorma mecburiyeti hissediyoruz. Suçlamalar, ceza talepleri ciddi. 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay ceza kesildi, bir il başkanına, seçimlerin hemen arkasından. Eğer 7 yıl önce atılan tweetler ortaya dökülecekse birilerinin insan içine çıkacak yüzü kalmaz."