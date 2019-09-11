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Temel Karamollaoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, skandal paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:48
Temel Karamollaoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul İl Başkanına verilen hapis kararını eleştirdi. Partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, "Bir tweet atıyorsunuz, cezası 7 yıl sonra kesiliyor. Eğer suç unsuru var ise neden o zaman yargıya intikal ettirilmedi" ifadelerini kullandı.

Kararı eleştirdi

"Neden 7 yıl beklenildi" diye soran Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu soruyu ister istemez kendi kendimize sorma mecburiyeti hissediyoruz. Suçlamalar, ceza talepleri ciddi. 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay ceza kesildi, bir il başkanına, seçimlerin hemen arkasından. Eğer 7 yıl önce atılan tweetler ortaya dökülecekse birilerinin insan içine çıkacak yüzü kalmaz."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:48
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. canan kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • Murat2Murat212 dk önce
    Sayin Kaftancioglu bu Milletle beraber Istanbulu ellerinden cekip aldi,Buna karsilik cezalandirilmasi gerekiyordu,cezalandirildi.

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