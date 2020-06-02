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Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan Ahmet Tekdal için taziye mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vefat eden Refah Partisi'nin eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:13:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan Ahmet Tekdal için taziye mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş Hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

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