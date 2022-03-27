Temel Karamollaoğlu'na merhum Erbakan Hoca'nın videosu ile tokat gibi cevap!

Ankara Masası canlı yayınında Fatih Atik’e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Necmettin Erbakan Hoca için, "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu." ifadelerini kullanması tepki ile karşılandı. Sosyal medyada Erbakan'ın CHP için, "Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen?" dediği videosu viral oldu.