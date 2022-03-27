  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Temel Karamollaoğlu'na merhum Erbakan Hoca'nın videosu ile tokat gibi cevap!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'na merhum Erbakan Hoca'nın videosu ile tokat gibi cevap!

Ankara Masası canlı yayınında Fatih Atik’e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Necmettin Erbakan Hoca için, "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu." ifadelerini kullanması tepki ile karşılandı. Sosyal medyada Erbakan'ın CHP için, "Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen?" dediği videosu viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 23:58:00 - 2022-03-28 00:03:17

Ankara Masası canlı yayınında Fatih Atik’e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Necmettin Erbakan Hoca için, "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu." ifadelerini kullanması tepki ile karşılandı. Sosyal medyada Erbakan'ın CHP için, "Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen?" dediği videosu viral oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay