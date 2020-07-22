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Gündem

Temel Karamollaoğlu'na davet geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu 24 Temmuz'daki namaz için Ayasofya'ya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:46:00 -
Temel Karamollaoğlu'na davet geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu 24 Temmuz'da Ayasofya Cami'sinde kılınacak cuma namazına davet etti.

Danıştay 10. Dairesinin 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verildi. Resmen ibadete açılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

milligazete.com.tr'nin Saadet Partisi Genel Merkezi'nden edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu 24 Temmuz'da Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazına davet etti. (milli gazete)

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