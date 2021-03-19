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Siyaset Temel Karamollaoğlu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cila! Başörtüsü ve ezan hassasiyeti varmış
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cila! Başörtüsü ve ezan hassasiyeti varmış

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden önceki CHP'li başkanlara benzemediğini iddia eden SP lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri'nin sözde başörtüsü ve ezan hassasiyetini beğendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:19:00 -
Temel Karamollaoğlu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cila! Başörtüsü ve ezan hassasiyeti varmış

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu,  Karar TV'de katıldığı programda Taha Akyol ve Elif Çakır’ın da sorularını yanıtladı.

Saadet Partisi ile CHP arasında kurulan ittifakı yorumlayan Temel Karamollaoğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na övgülerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun daha önceki CHP Genel Başkanlarına bezemediğini söyleyen Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

Başörtülü hanımı parti meclisine aldı ezana saygı duydu

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplumun tamamına açılma babında çok ciddi adımları oldu. Bugüne kadar hiçbir CHP genel başkanının atmadığı adımlara şahit oluyoruz. Çıktı 'başörtü bizim neyimize' dedi. Bunu CHP'nin genel başkanının ağzından duymak çok önemli. Bir genel başkan yardımcısı, 'ezan Türkçe okunmalıdır.' dedi. İhraç ettiği partiden. Bir başörtülü hanımı parti meclisine aldı. Biz bunları küçümsememeliyiz. Çünkü bunları sayın Kılıçdaroğlu'nun artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye partisi yapma arzusunun işareti olarak görüyorum. Ben bunları önemsiyorum da. Yani artık kendisini dar bir çerçeveye mahkum etmiyor. Bu önemli"

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