AKM için 2 milyar lira harcandı! Haydi Temel abi, çık 'israf' de, biz de seni alkışlayalım

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı tamamlanan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, toplam maliyetin 2 milyar lira olduğunu söyledi.

'En son teknoloji kullanıyoruz'

Mehmet Nuri Ersoy 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) tanıtım toplantısında konuştu. AKM'nin 5 ana bloktan oluştuğunu belirterek, teknik bilgileri paylaşan Bakan Ersoy, "Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira olan yeni Atatürk Kültür Merkezi için 'kapsamlı' ifadesi oldukça yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Biz teknoloji olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyanın sahne teknolojileri konusunda en ileri teknolojisini kullanan firma ile anlaştık. Dünyadaki emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar uygun şartlarla mal etmeyi başardık." dedi.

Gözler 'israf' diyenler de...

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasından sonra gözler, Çanakkale Köprüsü için "israf" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çevrildi. Kamuoyu, Çanakkale Köprüsü'ne israf diyen Temel Karamollaoğlu'nun eğer dürüst ve samimi ise Atatürk Kültür Merkezi için harcanan paraya da "Ne gerek vardı, sanat için 2 milyar lira harcamaya?" demesini bekliyor.

3. Köprü'ye dil uzatanlar nerede?

AKM için harcanan 2 milyar liradan sonra sözde sanatseverler de yeşilciler de sus pus oldu. 3. Köprü'ye, İstanbul Havalimanı'na dil uzatanların da "AKM'ye 2 milyar harcamak doğru muydu?" sorusunu sormaları bekleniyor.

Hodrimeydan!

Sözcü gazetesinin "Müteahhitlere para kazandırmak için, AKM'yi yaptılar" manşetini atıp atamayacağı da merak edilenler arasında.