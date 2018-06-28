Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa mı etti?

24 Haziran seçimlerinde yüzde 0,89 oy oranıyla sandıktan çıkan Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi sorusunun cevabı merak ediliyordu. Temel Karamollaoğlu istifaya ilişkin konuştu. Peki Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi? İşte detaylar…

Türkiye 24 Haziran’da sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekilleri seçti. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52,59’unu alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde istediği sonucu alamayan adaylarının başında Saadet Partisi adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu. Seçim sonuçlarının ardından Temel Karamollaoğlu’nun istifa edipetmeyeceği merak konusuydu. Karamollaoğlu istifa haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada. "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı" diye konuştu. Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine "En ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim" dedi.