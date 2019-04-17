Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çalışmalarımız birkaç binada devam edecek. Temelli kalacağımız bir yer bulana kadar bir yer kiralayabiliriz. Buna da önümüzdeki haftalar içinde şahit olacaksınız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, vefatının 26. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a Allah'tan rahmet diledi.

Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının vicdani olmayan ve karşılığı bulunmayan bir yaklaşımla tahliye edildiğini belirten Karamollaoğlu, itirazlarının adli merciler nezdinde devam ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, tahliye sürecinin sadece partilileri değil, vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını dile getirerek, partisinin Yüksek İstişare Kurulu toplantısında dün yeni bir genel merkez binası yapılması için kampanya başlatma kararı alındığını anımsattı.

"Çalışmalarımız birkaç binada devam edecek"

Bu kampanyanın parti teşkilatı ve milletten alınan cesaretle yapıldığını kaydeden Karamollaoğlu, "Biz, herkesten bu desteğin kısa zamanda beklediğimiz noktaya çıkacağını ümit ediyoruz. Çalışmalarımız birkaç binada devam edecek. Temelli kalacağımız bir yer bulana kadar bir yer kiralayabiliriz. Buna da önümüzdeki haftalar içinde şahit olacaksınız." diye konuştu.