Temel Karamollaoğlu: Önlem alınmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ardından yerel yönetimlere tepki gösterip çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, köpek saldırılarıyla ilgili "Hayvanlarla bu dünyayı paylaşıyoruz, fakat onların sağlığı ve bizlerin güvenliği için artık daha ciddi önlemleri hayata geçirmek durumundayız." dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya platformu Twitter hesabından başıboş dolaşan köpeklerle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sokakta başıboş dolaşan köpeklerin yol açtığı dehşet haberlerine gün geçtikçe daha fazla tanık oluyoruz.

Ne yazık ki bu konuda yerel yönetimler gerekli tedbirleri almadığı gibi kanunlar da bu tehlikelere karşı yetersiz kalıyor. Hayvanlarla bu dünyayı paylaşıyoruz, fakat onların sağlığı ve bizlerin güvenliği için artık daha ciddi önlemleri hayata geçirmek durumundayız. Sokaklar, her şeyden önce insanlar için, çocuklarımız için güvenli olmak zorunda" dedi.SP Lideri Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sokakta başıboş dolaşan köpeklerin yol açtığı dehşet haberlerine gün geçtikçe daha fazla tanık olduklarını belirterek, "Ne yazık ki bu konuda yerel yönetimler gerekli tedbirleri almadığı gibi kanunlar da bu tehlikelere karşı yetersiz kalıyor. Hayvanlarla bu dünyayı paylaşıyoruz, fakat onların sağlığı ve bizlerin güvenliği için artık daha ciddi önlemleri hayata geçirmek durumundayız. Sokaklar, her şeyden önce insanlar için, çocuklarımız için güvenli olmak zorunda. Gelecek 10 yılda sokak köpeklerinin sayısının 60 milyonu geçeceği belirtiliyor. Bu rakam ciddi bir güvenlik ve sağlık sorununu beraberinde getirecektir. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sokaklarda huzurla yürüyebilmesi, parklarda güvenle oturabilmesi için gerekli tedbirlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesini bekliyoruz.”