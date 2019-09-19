Temel Karamollaoğlu o parti ile görüşecek! Tarih verildi Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edeceği öğrenildi. Saadet Partisi Genel Başkanı , “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında ikinci ziyaretini CHP Genel Başkanı'na yapacak. Görüşme yarın saat 15.00'da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yapılacak. Görüşmede Türkiye ve bölge meselelerinin konuşulacağı öğrenildi. Karamollaoğlu ilk ziyaretini Erdoğan'a yaptı Saadet Lideri Karamollaoğlu, kapsamında ilk ziyaretini 12 Eylül'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapmıştı. Beştepe'de yaklaşık iki saat süren görüşmede ülke ve bölge meseleleri masaya yatırılmıştı. Yeni görüşmeler Saadet Lideri, önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

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