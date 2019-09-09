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Temel Karamollaoğlu: Ne olursa olsun...

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:11
Temel Karamollaoğlu: Ne olursa olsun...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için mesaj paylaştı. Karamollaoğlu, Twitter hesabından yayınladığı videolu mesajında da öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.

Dürüst ve adil olmayı öğretmeyiz

Karamollaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her öğrencinin zihin dünyası, yapısı, kabiliyeti, becerisi farklıdır. Bizler çocuklarımıza düşünmeyi, sorgulamayı, muhakeme ve mukayese etmeyi öğretmeliyiz. İnsanı, bitkiyi, hayvanı; zamanı, mekanı; çağımızı, dünyayı; yeryüzünü, gökyüzünü okumasını öğretmeliyiz. Ahlaklı olmayı, dürüst olmayı, adil olmayı öğretmeliyiz. İncitmemeyi, merhameti, sevgiyi, saygıyı öğretmeliyiz. Ne olursa olsun haksızlığa karşı gelmeyi, kim olursa olsun mazlumdan yana olmayı öğretmeliyiz.

İşinde ve meslepinde ehil olmasını öğretmeliyiz

Gerçek kazanç ve birikimin çoğunluk, para, makam, şan, şöhret, beğeni, alkış olmadığını öğretmeliyiz. İşinde, mesleğinde, görevinde ehil olmasını öğretmeliyiz. İyi insan olmanın yolunun insanlığa faydalı işler yapmaktan geçtiğini öğretmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize de görevlerinde başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:11
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi

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