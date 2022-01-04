Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Peki, Temel Karamollaoğlu kimdir?

Temel Karamollaoğlu kimdir? Temel Karamollaoğlu kaç yaşında nereli?

Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinin Göbekören köyünden olan Temel Karamollaoğlu, 7 Haziran 1941 tarihinde Üzeyir ve Münire Karamollaoğlu çiftinin yedi çocuğundan biri olarak Kahramanmaraş'ta doğdu. Öğretmen olan babasının görevi nedeniyle İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamlamasının ardından 1960'lı yıllarda burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tekstil teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de tekstil sektör uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra iki yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Karamollaoğlu, 1965'ten beri İngiliz asıllı Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile evli ve 5 çocuk babasıdır.

1977 yılında Millî Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildi. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'yi temsil etti. 1978’de parti genel kurulu üyeliğine seçildi.

1980 askeri müdahalesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kaldı. 1980'lerde bir müddet özel müşavirlik yaptı ve daha sonra bir tekstil firmasında idârî görevlerde bulundu.

Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi genel idare kurulu üyeliğine seçildi. 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas belediye başkanlığına seçildi. Bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra 1994 mahalli idareler seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildi.

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisi'nde Sivas Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi grup başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisi'nin kapatılmasına kadar sürdürdü.

Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas’tan yeniden milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde genel idare kurulu üyeliğine seçildi ve dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Yüksek İstişare Kurulu tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde Saadet Partisi genel başkan adaylığına seçildi. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi. Karamollaoğlu, 3 Kasım 2019'da gerçekleştirilen Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildi.